Neuer Rekord bei den Erwerbstätigen

Positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt hält an (3800%)

Glaswelt | Aktuelle Meldungen - Online-Inhalt | Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Grundlage erster Berechnungen für den Monat April 2008 mitteilt, waren in diesem Monat 40,08 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Dies entspricht einer Zunahme um 650 000 Personen (+ 1,6%) gegenüber dem Vorjahresmonat April 2007. I ...