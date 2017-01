Nach Auskunft von AGC Glass Europe sei das Glas mit seiner Tönung nicht von herkömmlichem Fassadenglas zu unterscheiden. Seine dezent graue Einfärbung lässt sich automatisch durch Sensoren und die Gebäudesteuerung regeln, wobei stets eine homogene Tönung von Fenstern oder der ganzen Fassade auch an die Wetterbedingungen und die Tageszeit anpassbar sei.

Der Ein- oder Entfärbe-Prozess des Glases erfolge schneller, als bei gängigen elektrochromen Verglasungen: Selbst bei großen raumhohen Fenstern werde der dunkelste Grauton in weniger als fünf Minuten erreicht.

Die dunkelste Tönung erzeuge einen bislang nicht möglichen Grad der Privatheit und stärksten Sonnenschutz: Die Tageslichttransmission im voll eingefärbten Zustand beträgt als Isolierglas aufgebaut nur 0,1 %. Ist das Glas nicht eingefärbt, lässt es als Doppelverglasung 52 % Tageslicht in den Raum. Der g-Wert beträgt in dunklem Zustand nur 4 %, im hellen Zustand liege er bei 35 %.

Als eigenständiges System bietet Halio den Nutzern verschiedene Steuerungsmöglichkeiten – z.B. per App oder über fest installierte Wandgeräte. Dank effektiver Verschlüsselung lässt sich Halio sicher in übliche Haus- und Gebäudemanagementsysteme integrieren.

Strategische Partnerschaft

Halio ist das Ergebnis einer strategischen Partnerschaft mit Kinestral Technologies (USA). Diese erstreckt sich auch auf den finanziellen, industriellen und kaufmännischen Bereich. Nach dem Erwerb von Anteilen durch AGC arbeiten die beiden Partnerunternehmen beim Aufbau eines großen Fertigungswerks und der Verbindung ihrer Vermarktungsnetze zusammen, um ihre geografisch unterschiedliche Verteilung besser zu nutzen.

Die Vorbereitung der Großserienproduktion soll Anfang 2017 beginnen, die Verfügbarkeit von Halio ist für Anfang 2018 geplant.

Über Kinestral Technologies

Seit ihrer Gründung im Jahre 2010 entwickelt die nahe San Francisco beheimatete Kinestral Technologies, Inc. Techniken, die Glas in intelligente Architekturelemente wandeln. Die Forschungs- und Entwicklungsarbeit hat eine große Anzahl an Patenten in den Bereichen Herstellung, Geräteverarbeitung und smarte Fenstersteuerungssysteme als Ergebnis hervorgebracht. Halio ist das erste Produkt von Kinestral.